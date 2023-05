ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag freundlich

Um 11:42 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,97 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,03 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 7,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.799 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,48 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,09 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie unter Druck: Verlust im ersten Quartal - Erholung im zweiten Halbjahr erwartet

ProSiebenSat.1 Media-Aktie fällt zurück: Berlusconi-Statthalterin soll Platz in ProSieben-Aufsichtsrat erhalten

ProSiebenSat.1 Media-Aktie gibt ab: Offenbar spricht ProsiebenSat.1 wieder über Sky-Übernahme

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images