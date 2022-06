PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die PUMA SE-Aktie um 03.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 70,74 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PUMA SE-Aktie bei 71,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 70,52 EUR. Bei 71,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 177.507 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (57,94 EUR). Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 22,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 105,61 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.04.2022. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.912,20 EUR im Vergleich zu 1.548,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte PUMA SE am 26.07.2022 präsentieren. PUMA SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Was Analysten von der PUMA SE-Aktie erwarten

adidas, PUMA, LVMH & Co.: Luxus- und Autoaktien stark

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com