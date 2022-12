PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Mittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 50,42 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 50,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.721 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,15 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 54,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,31 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 22,05 Prozent sinken.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,42 EUR.

Am 26.10.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2.354,40 EUR gegenüber 1.900,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte PUMA SE am 16.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

