PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Mittag nach

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 08.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PUMA SE-Aktie bis auf 64,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.496 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (57,94 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 13,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,39 EUR.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1.912,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.548,80 EUR umgesetzt worden waren.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 2,64 EUR im Jahr 2022 aus.

