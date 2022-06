PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Donnerstagnachmittag ins Minus

Um 09.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 70,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 70,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 333.167 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,68 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Mit einem Kursverlust von 22,13 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,61 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.912,20 EUR gegenüber 1.548,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

