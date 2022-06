PUMA SE Aktie News: PUMA SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Die PUMA SE-Aktie musste um 09.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 71,26 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 70,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.681 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 38,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,94 EUR. Abschläge von 22,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,61 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 1.912,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 1.548,80 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte PUMA SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

