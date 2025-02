PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 29,88 EUR nach oben.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 29,88 EUR. Die PUMA SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,37 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 670.846 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,20 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 78,05 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2025 auf bis zu 28,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 5,32 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,753 EUR, nach 0,820 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,99 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 22.01.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,88 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

