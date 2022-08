PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 67,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,54 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.886 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 17,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,75 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2.002,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 1.589,10 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte PUMA SE am 26.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

