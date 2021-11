PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt an Boden

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 112,15 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 16.174 Punkten liegt. Bei 112,25 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 111,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 9.505 Stück.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 113,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.01.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,72 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,10 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie klettert: PUMA testet in Pilotprojekt biologisch abbaubaren Sneaker

Neue Ausgabe von €uro am Sonntag - Die Lieblingsaktien der Deutschen: 10 Favoriten im Härtetest

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE