PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Montagvormittag seitwärts

Die PUMA SE-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,36 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 46,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die PUMA SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,25 EUR nach. Mit einem Wert von 46,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.990 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 59,83 Prozent wieder erreichen. Bei 44,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,31 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.002,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.589,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 24.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

