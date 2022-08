PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 67,92 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,94 EUR aus. Bei 67,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 5.417 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 115,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,75 EUR.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 2.002,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 1.589,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte PUMA SE am 26.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

adidas-Aktie: Konzernchef räumt Fehler in China ein

Analysten sehen bei PUMA SE-Aktie Potenzial

adidas-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Gewinnrückgang bei adidas

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE