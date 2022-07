PUMA SE Aktie News: PUMA SE behauptet sich am Dienstagmittag

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 19.07.2022 12:22:00 Uhr bei 65,24 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 65,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,10 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.295 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 115,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 43,47 Prozent zulegen. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 99,39 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.912,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.548,80 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von PUMA SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,64 EUR je PUMA SE-Aktie.

Bildquellen: PUMA SE