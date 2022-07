PUMA SE Aktie News: PUMA SE legt am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere um 19.07.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 66,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.924 PUMA SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 115,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,72 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 57,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 14,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,39 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.912,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je Aktie aus.

