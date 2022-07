PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 64,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 64,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.713 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (57,94 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,39 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 27.04.2022 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.912,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,46 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Erste Schätzungen: PUMA SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Juni mehrheitlich zum Kauf

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE