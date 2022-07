PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 21.07.2022 16:22:00 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 69,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 70,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210.384 PUMA SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 39,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 57,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 20,12 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,39 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.912,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1.548,80 EUR eingefahren.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,64 EUR je PUMA SE-Aktie.

