PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Kursabschlägen

Die PUMA SE-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 45,39 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PUMA SE-Aktie bis auf 45,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.273 PUMA SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 82,62 EUR.

Am 27.07.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,33 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 2.002,00 EUR gegenüber 1.589,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

