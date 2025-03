PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 24,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 24,00 EUR. Bei 24,28 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,10 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313.554 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 121,67 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 11,46 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,751 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,820 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 33,95 EUR angegeben.

Am 22.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,01 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste