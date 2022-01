PUMA SE Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von PUMA SE

Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 90,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.250 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 90,16 EUR. Bei 90,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16.585 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Am 28.01.2021 gab der Anteilsschein bis auf 78,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,97 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Gewinn von 3,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd

