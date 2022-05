PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag im Aufwind

Die PUMA SE-Aktie konnte um 27.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 65,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 65,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,60 EUR. Zuletzt wechselten 140.516 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 115,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 43,55 Prozent niedriger. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,61 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.548,80 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.07.2022 gerechnet. Am 27.07.2023 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PUMA SE-Aktie in Höhe von 3,46 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Under Armour-Aktie -23%: Under Armour enttäuscht mit Quartalsverlust - Kurseinbruch erfasst US-Sportartikelbranche

Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie im April 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE