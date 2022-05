PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Nachmittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere um 27.05.2022 16:22:00 Uhr 2,6 Prozent. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,00 EUR aus. Bei 64,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 299.249 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,40 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 42,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,94 EUR am 25.05.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 13,81 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,61 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 27.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.912,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie zieht kräftig an: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Under Armour-Aktie -23%: Under Armour enttäuscht mit Quartalsverlust - Kurseinbruch erfasst US-Sportartikelbranche

Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie im April 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com