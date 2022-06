PUMA SE Aktie News: PUMA SE präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 67,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PUMA SE-Aktie bisher bei 68,00 EUR. Bei 67,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.476 PUMA SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 57,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,50 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,82 EUR.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.912,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.548,80 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 27.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je PUMA SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

