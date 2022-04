PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag gefragt

Um 12:22 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 69,06 EUR nach oben. Bei 69,74 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 174.681 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 115,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 40,16 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,38 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 10,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 108,61 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.912,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.520,10 EUR umgesetzt.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem PUMA SE-Gewinn in Höhe von 3,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PUMA SE