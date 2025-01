PUMA SE Aktie News: PUMA SE behauptet sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 31,06 EUR.

Die PUMA SE-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 31,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 30,92 EUR. Bei 31,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.189 PUMA SE-Aktien.

Bei 53,20 EUR markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 71,28 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 30,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PUMA SE-Aktie 0,80 Prozent sinken.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2023 mit 0,820 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,753 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 47,99 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,29 Mrd. EUR, gegenüber 2,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von PUMA SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

