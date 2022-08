PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 60,92 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.667 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,21 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,14 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,75 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.002,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.589,10 EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,67 EUR je PUMA SE-Aktie.

