PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 49,50 EUR. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 48,83 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.110 PUMA SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 57,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PUMA SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,54 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Am 27.07.2022 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,56 EUR. Im letzten Jahr hatte PUMA SE einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat PUMA SE im vergangenen Quartal 2.002,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PUMA SE 1.589,10 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. PUMA SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,66 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

