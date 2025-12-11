DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.579 -0,3%Bitcoin77.471 -1,5%Euro1,1741 +0,4%Öl61,46 -1,7%Gold4.272 +1,0%
Putin bekräftigt Unterstützung für Maduro

11.12.25 20:07 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, inmitten wachsender Spannungen des südamerikanischen Landes mit den USA seine Unterstützung zugesichert. Putin habe bei einem Telefonat mit Maduro die neue strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern hervorgehoben und dem Volk Venezuelas die Solidarität Russlands zugesichert, teilte der Kreml in Moskau mit.

Putin befürwortete demnach den Kurs Maduros, "die nationalen Interessen und die Souveränität des Landes angesichts des wachsenden Drucks von außen zu schützen". Von militärischer Hilfe Russlands im Zuge der Spannungen mit den USA war keine Rede in der Kremlmitteilung. In der Vergangenheit hatte Moskau auch russische Militärexperten in das Land entsandt. Hinweise darauf, dass Russland Maduro - wie den lange unterstützten syrischen Machthaber Baschar al-Assad - fallenlassen und ihm Asyl gewähren könnte, gab es nicht.

Russland warnt vor Eskalation der Lage um Venezuela

"Beide Seiten bekräftigten ihre Bereitschaft zur konsequenten Umsetzung gemeinsamer Projekte in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Energie, Finanzen, Kultur, Humanitäres und anderen Bereichen", hieß es in der Kremlmitteilung. Zuvor hatte das russische Außenministerium Klarheit von den USA gefordert zu den Plänen in Venezuela.

Moskau hoffe, dass Washington keine weitere Eskalation der Lage um Venezuela zulasse und nicht zu einem Krieg übergehe, sagte die Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa in Moskau. Es bestehe die Gefahr, dass der Konflikt zu unvorhersehbaren Folgen für den ganzen Westen führen werde, warnte sie.

Russland gilt zwar auch als wichtiger Waffenlieferant für Venezuela, ist aber durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gebunden. Zudem verhandelt Putin auch mit Trump über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine und bessere Beziehungen zu den USA./mau/DP/jha