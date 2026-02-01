DAX25.184 -0,3%Est506.126 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +2,4%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.679 -2,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,27 -0,6%Gold5.145 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ethereum & Co. mit Verlusten -- Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS Rüstungsaktien mit Abschlägen: Hintergründe für Investoren zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor

23.02.26 09:07 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat den Russen zum Tag des Vaterlandsverteidigers gratuliert und dabei die Bedeutung der Atomwaffen für die Sicherheit des Landes unterstrichen. "Die Entwicklung der nuklearen Triade bleibt eine unbedingte Priorität, da sie die Sicherheit Russlands gewährleistet und eine wirksame strategische Abschreckung und das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt ermöglicht", sagte Putin in einer Videobotschaft an seine Landsleute an dem arbeitsfreien Feiertag.

Wer­bung

Putin sagte auch, dass andere Teilstreitkräfte ebenfalls entwickelt werden sollen. Ziel sei eine Verbesserung ihrer "Kampfbereitschaft, Mobilität und Fähigkeit, unter allen, auch den schwierigsten Bedingungen zu agieren".

Dabei würdigte Putin auch den Kampf der russischen Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine - und gedachte der Gefallenen. Zahlen zu den getöteten Soldaten in dem Krieg nennt er nicht. Vertreter "aller Völker unseres riesigen Landes" würden in der Ukraine die Interessen Russland vertreten, sagte er.

Putin hatte den Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren am 24. Februar 2022 befohlen. Einmal mehr zeigte sich der russische Präsident auch sicher, dass Russland in dem Krieg siegen werde. "Wir werden unsere umfangreichen Bemühungen zur Stärkung der Armee und der Marine unter Berücksichtigung der internationalen Lage fortsetzen", sagte er. Dabei sollten auch die in der Ukraine gesammelten Kriegserfahrungen genutzt werden./mau/DP/mis