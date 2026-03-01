DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.938 +1,2%Euro1,1571 -0,3%Öl92,46 +1,2%Gold5.179 -0,2%
Putins Gesandter trifft Trump-Vertraute in Florida

11.03.26 21:01 Uhr

MIAMI/MOSKAU (dpa-AFX) - Der Sondergesandte des Kremls Kirill Dmitrijew ist in Florida nach Medienangaben zu Gesprächen mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Dmitrijew ist der Sonderbeauftragte von Kremlchef Wladimir Putin für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland und spielt auch bei den Verhandlungen über die Beendigung des Ukraine-Kriegs eine wichtige Rolle. Er soll aus Moskauer Sicht vor allem auf die Position Washingtons Einfluss nehmen und auch die Wirtschaftsbeziehungen wieder verbessern. Medienberichten nach hat Dmitrijew in den vergangenen Monaten ein gutes Verhältnis zu Trumps Sondergesandten Steve Witkoff aufgebaut, den er bei Verhandlungsrunden in Moskau auch zum Essen ausführte.

Die USA sehen sich als Vermittler in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Treffen gab es zuletzt mehrfach im nun vom Iran-Krieg erschütterten Nahen Osten und einmal in der Schweiz. Dmitrijew hat dabei immer wieder die USA für ihre Rolle als Vermittler in den Ukraine-Verhandlungen gelobt, während er über Europa lästerte, das seinen Worten nach nun bald Russland um Öl-, Gas, und Düngemittellieferungen anbetteln müsse./bal/DP/mis