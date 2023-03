PVA TePla Aktie News: PVA TePla fällt am Nachmittag tief

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 13,6 Prozent auf 22,20 EUR. Die PVA TePla-Aktie sank bis auf 22,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,48 EUR. Der Tagesumsatz der PVA TePla-Aktie belief sich zuletzt auf 920.194 Aktien.

Am 24.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,62 Prozent könnte die PVA TePla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,87 EUR am 13.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 60,06 Prozent könnte die PVA TePla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,21 EUR.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte PVA TePla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können PVA TePla-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

