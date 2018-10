eBay übertrifft Gewinnerwartungen - Aktie klettert

Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 720 Millionen Dollar (635 Mio Euro), wie die ehemalige Paypal-Mutter am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Die Erlöse stiegen verglichen mit dem Vorjahreswert um sechs Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Damit schwächte sich das Wachstum deutlich gegenüber den Vorquartalen ab, in denen es noch Anstiege um zwölf beziehungsweise neun Prozent gegeben hatte. An der Wall Street wurden die Zahlen zunächst dennoch positiv aufgenommen - die eBay-Aktie gewann nachbörslich zeitweise über vier Prozent. Und auch im offiziellen Handel am Mittwoch notieren die Papiere zeitweise 3,32 Prozent im Plus bei 28,33 Dollar.

SAN JOSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com