DAX24.066 -0,6%Est505.837 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +2,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.116 -0,5%Euro1,1589 -0,4%Öl83,91 +1,6%Gold5.144 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
GFT-Aktie springt an: Gewinnrückgang nicht so groß wie erwartet GFT-Aktie springt an: Gewinnrückgang nicht so groß wie erwartet
Ströer-Aktie fällt wegen enttäuschender Prognose: Umsatz leicht gesteigert - Wachstum für 2026 erwartet Ströer-Aktie fällt wegen enttäuschender Prognose: Umsatz leicht gesteigert - Wachstum für 2026 erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an

05.03.26 09:22 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Die katarische Fluggesellschaft Qatar Airways hat angekündigt, eine begrenzte Zahl von Hilfsflügen für wegen des Iran-Kriegs gestrandete Passagiere anzubieten. Geplant seien unter anderem Verbindungen aus der saudischen Hauptstadt Riad nach Frankfurt am Main oder aus der omanischen Hauptstadt Maskat nach Berlin, wie aus der Mitteilung auf X hervorging.

Wer­bung

Passagiere seien weiter aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine offizielle Benachrichtigung von Qatar Airways zu ihrem Flug erhalten hätten. Der reguläre Flugplan ist derzeit ausgesetzt, weil der Luftraum über Katar wegen des Iran-Kriegs geschlossen ist. Die Airline kündigte weitere Informationen für Freitag an.

Die omanische Regierung erklärte, mit ausländischen Regierungen und internationalen Fluggesellschaften zusammenzuarbeiten, um Rückflüge zu organisieren. "Das gilt für alle - unabhängig von der Staatsangehörigkeit", schrieb Außenminister Badr al-Busaidi auf X. Bürger aller Staaten hätten ein grundlegendes Recht auf Sicherheit. Gleichzeitig rief er zu einem sofortigen Ende des Krieges auf./arj/DP/mis