QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Dienstagmittag ins Plus

Das Papier von QIAGEN konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 44,93 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 45,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.626 QIAGEN-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,56 EUR) erklomm das Papier am 26.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,95 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,73 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 26.07.2022 vor. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 515,51 USD – das entspricht einem Minus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,30 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der QIAGEN-Aktie angepasst

Erste Schätzungen: QIAGEN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

QIAGEN-Aktie springt hoch: QIAGEN und Bio-Rad Laboratories ziehen offenbar Fusion in Erwägung

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com