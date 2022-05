QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 43,51 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die QIAGEN-Aktie bis auf 41,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 163.415 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 51,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Gewinne von 15,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 16,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,55 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte QIAGEN einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 628,40 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 571,20 USD in den Büchern standen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

