QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Nachmittag mit roter Tendenz

Die QIAGEN-Aktie musste um 02.08.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 48,27 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte QIAGEN-Aktie bei 47,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145.718 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,56 EUR an. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 6,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 27,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 47,33 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 515,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

