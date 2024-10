QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 40,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 40,19 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 40,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.161 QIAGEN-Aktien.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,99 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Mit Abgaben von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

September 2024: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen