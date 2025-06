QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 39,48 EUR.

Mit einem Kurs von 39,48 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,78 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.052 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 19,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 13,27 Prozent Luft nach unten.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,055 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Analyse: Kaufen-Bewertung für QIAGEN-Aktie von DZ BANK

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN übernimmt Software-Anbieter Genoox

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die QIAGEN-Aktie