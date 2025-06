QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Vormittag ins Plus

QIAGEN im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 39,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 39,70 EUR zu. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 39,78 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,62 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 12.922 Aktien.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,28 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 13,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,055 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 EUR an.

Am 07.05.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Umsatz lag bei 483,46 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

