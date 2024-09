QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Dienstagvormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 40,92 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 40,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,41 EUR. Bei 40,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.499 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,07 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 17,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent auf 496,35 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

