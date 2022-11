QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Donnerstagvormittag ab

Um 09:22 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 43,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 43,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,60 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.687 Stück gehandelt.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 14,90 Prozent wieder erreichen. Bei 37,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 15,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 26.07.2022. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,67 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,13 Prozent auf 515,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN 567,30 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2022 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,20 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

