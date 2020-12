QIAGEN-Aktie aktuell: QIAGEN kaum bewegt

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 39,52 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 39,86 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 39,49 EUR ein. Mit einem Wert von 39,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 68.270 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2020 00:00:00 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,32 EUR am 27.12.2019 00:00:00.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie aus. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 2,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Qiagen N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Technologien und Produkte für die präanalytische Probenvorbereitung und molekularbiologischen Tests für die Forschung in Life Sciences, dem Feld der angewandten Testverfahren und der molekularen Diagnostik. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Produkte und Automationsplattformen für die Probenentnahme sowie die Trennung, Reinigung und Handhabung von Nukleinsäuren und Proteinen sowie Testtechnologien, die in der Form von offenen Nachweiskits und auch gezielten Tests für die angewandten Märkte und die molekulare Diagnostik angeboten werden. Qiagen-Produkte werden an wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen im Pharma- und Biotechnologiebereich, an Kunden in angewandten Märkten (u.a. Forensik, Tier- und Nahrungsmittelkontrolle und der pharmazeutischen Prozesskontrolle) sowie an diagnostische Labore verkauft.

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Profiteure der Corona-Krise: 10 Aktien mit Impfstoff-Turbo

BioNTech, CureVac & Co: Wie Anleger an dem Impfstoff-Trend partizipieren können - und was sie damit riskieren

Mögliche Aktien-Aufsteiger in DAX 40: Das müssen Sie über die kommende DAX-Reform wissen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Qiagen