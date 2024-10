QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,58 EUR ab.

Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 39,58 EUR abwärts. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,21 EUR. Bei 39,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 151.779 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,66 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 14,72 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 496,35 Mio. USD im Vergleich zu 494,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,15 USD je Aktie aus.



