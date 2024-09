QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag behauptet

Blick auf QIAGEN-Kurs

Die Aktie von QIAGEN zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die QIAGEN-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,08 EUR.

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 40,12 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 13.507 Stück.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 43,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 8,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 15,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,30 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

