QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 40,13 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 40,13 EUR. Bei 40,20 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,79 EUR. Zuletzt wechselten 70.374 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 8,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,89 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,36 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 496,35 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

