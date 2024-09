QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 40,36 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,19 EUR. Bisher wurden heute 49.984 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Am 16.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

