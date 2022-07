QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Donnerstagmittag mit Einbußen

Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 46,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 46,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.410 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2021 markierte das Papier bei 51,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 9,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 27.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 628,40 USD – ein Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 567,20 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 28.07.2022 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

