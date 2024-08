QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit stabiler Tendenz

QIAGEN im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Wert von 41,16 EUR bewegte sich die QIAGEN-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die QIAGEN-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 41,22 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,78 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.827 QIAGEN-Aktien.

Bei 43,85 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,52 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Mit Abgaben von 18,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,38 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 485,40 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels