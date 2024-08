QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 41,37 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 41,37 EUR zu. Bei 41,43 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.429 QIAGEN-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,40 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,13 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels