QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagnachmittag leichter

Um 04:22 Uhr fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,83 EUR ab. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 45,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,00 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 240.164 Aktien.

Bei 51,56 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,11 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 37,95 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 20,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 567,30 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 515,51 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte QIAGEN am 02.11.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,20 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Experten sehen bei QIAGEN-Aktie Potenzial

Ausblick: QIAGEN informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN erhöht Jahresprognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN N.V. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN N.V.

Bildquellen: Qiagen