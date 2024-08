QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Freitagvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 41,50 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 41,50 EUR. Im Tageshoch stieg die QIAGEN-Aktie bis auf 41,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,44 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.270 Stück gehandelt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Abschläge von 18,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,97 EUR an.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das QIAGEN ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD vermeldet. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX stagniert zum Start des Dienstagshandels