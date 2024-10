QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von QIAGEN

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 39,63 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 39,63 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,56 EUR. Mit einem Wert von 39,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 11.208 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,53 Prozent. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR. Mit Abgaben von 14,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 31.07.2024. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

